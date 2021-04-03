Doğum gününe polis baskını!

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Oyuncu Özge Özpirinçci, 35’inci doğum gününü önceki gün Bebek’teki bir mekanda kutladı. Doğum günü partisine, sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi isimler katıldı.

“İZİN BELGENİZ OLMADAN GİREMEZSİNİZ!”

Keyifli geçen kutlama sonrası ekip, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün Yeniköy’deki 3 katlı müstakil evine geçti. Oyuncular lüks villanın bahçesinde eğlendi. İlerleyen saatlerde, Özpirinçci’nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup polisi aradı. Olay yerine gelip eve girmek isteyen asayiş ekiplerine oyuncu Burak Yamantürk, “Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz” dedi.

Basın mensuplarının görüntü alması karşısında Yamantürk, gazetecilere hakaret etti.

Polis ekiplerinden bir görevli, daha sonra eve girdi. Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu Kovid-19 salgınına karşı mesafeli olarak kurallara uyulduğu görülerek, polisler oyunculara ceza kesmeden ayrıldı.

Uraz Kaygılaroğlu, doğum günü partisinden, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile birlikte ayrıldı.

Kaygılaroğlu, sevgilisini sakinleştirmeye çabalasa da Tüzünataç, “Hep negatif bir şey aranıyor” diyerek tepki gösterdi.