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Doğum gününe polis baskını!

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Doğum gününe polis baskını!
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03 Nisan 2021 - 11:20
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Özge Özpirinçci, Yeniköy’deki evinde doğum günü partisi verdi. Komşular yüksek sesten şikayetçi olunca, Özpirinçci’nin evini polis bastı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk, “Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz” dedi. Polis ekiplerinden bir görevli, daha sonra evde kontrol yaptı

Oyuncu Özge Özpirinçci, 35’inci doğum gününü önceki gün Bebek’teki bir mekanda kutladı. Doğum günü partisine, sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi isimler katıldı.

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