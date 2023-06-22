Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı kritik atamalar! Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 17 bakanlığın tamamına Bakan Yardımcıları atandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı’nın ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, AKP’li Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve Belediye kayyımı müfettiş Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam, İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.
AKIN GÜRLEK’İN GÖREVİ SÜRECEK
Yeni Kabine’nin ilan edilmesinin ardından beklenen Bakan Yardımcısı atamaları gerçekleşti. Atamalar arasında dikkat çeken isimler de yer aldı. Daha önce Bakan Yardımcısı olarak atanması eleştirilen, kritik davalarda verdiği tutuklama ve ceza kararlarıyla tanınan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açıktan eleştirdiği Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı’ndaki Bakan Yardımcılığı görevine yeniden atandı.
HAZİNE’DE YARDIMCILARIN TÜMÜ DEĞİŞTİ
Mehmet Şimşek’in başına getirildiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da Bakan Yardımcıları’nın tamamı değiştirildi. Karara göre Şimşek’in yardımcılığını, Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya üstlenecek.
HAMZA YERLİKAYA, BAKAN YARDIMCISI OLDU
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP Milletvekili Mustafa Varank’ın daha önce de Bakan Yardımcısı olan kuzeni Fatma Varank, tekrar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına atandı. Eski Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu.
Eski Milli Güreşçi ve eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımlığı’na atanırken; eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 bakanlıkta, her bakanlık için dört olmak üzere, atadığı toplam 68 Bakan Yardımcısı’nın isimleri şöyle:
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Akın Gürlek
Hasan Yılmaz
Niyazi Acar
Ramazan Can
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına;
Leman Yenigün
Rıdvan Duran
Sevim Sayim Madak
Zafer Tarikdaroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına;
Adnan Ertem
Ahmet Aydın
Faruk Özçelik
Lutfihak Alpkan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına;
Fatma Varank
Hasan Suver
Refik Tuzcuoğlu
Vedad Gürgen
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Ahmet Yıldız
Burak Akçapar
Mehmnet Kemal Bozay
Yasin Ekrem Serim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Abdullah Tancan
Ahmet Berat Çonkar
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Demircan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Enes Eminoğlu
Halis Yunus Ersöz
Hamza Yerlikaya
Safa Koçoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Abdullah Erdem Cantimur
İsmail İlhan Hatipoğlu
Osman Çelik
Zekeriya Kaya
İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Bülent Turan
Mehmet Aktaş
Mehmet Sağlam
Münir Karaloğlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Batuhan Mumcu
Gökhan Yazgı
Nadir Alpaslan
Serdar Çam
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Celile Eren Ökten
Kemal Şamlıoğlu
Nazif Yılmaz
Ömer Faruk Yelkenci
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Alpaslan Kavaklıoğlu
Bilal Durdalı
Celal Sami Tüfekçi
Şuay Alpay
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Huzeyfe Yılmaz
Hüseyin Kürşat Kırbıyık
Şuayıp Birinci
Tolga Tolunay
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Ahmet Yozgatlıgil
Çetin Ali Dönmez
Oruç Baba İnan
Zekeriya Coştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Ahmet Bağcı
Ahmet Gümen
Ebuberkir Gizligider
Veysel Tiryaki
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Mahmut Gürcan
Mustafa Tuzcu
Özgür Volkan Ağar
Sezai Uçarmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Durmuş Ünüvar
Enver İskurt
Osman Boyraz
Ömer Fatih Sayan atandı.