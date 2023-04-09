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CHP’de milletvekili liste mesaisi! Seçici kurul toplantısında gerginlik

CHP’de milletvekili liste mesaisi! Seçici kurul toplantısında gerginlik
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09 Nisan 2023 - 13:22

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür ise Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin adaylarınının CHP listelerinden gösterileceğini belirtirken seçici kurul toplantısındaki gerginlik anlarını ve son kulis bilgilerini aktardı…

CHP genel merkezindeki toplantı, saat 09.30’da, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşu ile başladı.

Toplantıda, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar gündemde.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İyi Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterecek.

Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00’da başlaması planlanan PM, gece boyunca ertelendi ve bu sabah yapıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür Millet İttifakı’ndaki Seçim hazılıkları ile ilgili ise şu bilgileri aktardı:

CHP’de çok uzun bir gece yaşandı. Dün saat 19:00’da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı bugün sabah saat 07:00’ye kadar ertelendi. Öncesinde merkez yönetim kurulu toplandı sonrasında parti meclisi bir araya geldi. Listeler bugün teslim edilecek ancak CHP son şeklini vermiş değil.

DÖRT PARTİYE 40 KONTENJAN

Dün oldukça uzun bir gece oldu. İki konu var aslında. Millet İttifakı ile girileceği için ilk olarak Demokrat, Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri, CHP’nin listelerinde girecekler. Bu nedenle birçok isme yer kalmayacağı iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu’nun da birçok ismi listeye almadığı belirtiliyor. 40 kontenjanın partilere ayrılacağı belirtiliyor. Parti meclisi toplantısında son şekil verilecek.

CHP Ve İYİ Parti’nin 11 ilde fermuar yönteminde anlaştıkları belirtiliyordu. 11 ilin sayısı daha da arttı, 16 sayısında karar kılındı. Sayı daha da yükselebilir.

SEÇİCİ KURUL TOPLANTISI’NDA GERGİNLİK

Dün parti meclisine geçilememesinin bir nedeni de seçici kurul toplantısının yapılmasıydı, oldukça uzun sürdü. Bu toplantıda sürekli gerginlik çıktığı belirtiliyor.

Aktif siyaset yapan ve MYK’da olan pekçok milletvekilinin listede olmayacağı belirtiliyor. Muğla’da CHP’li isimlerin olmayacağı söyleniyor. Mersin’de sadece Ali Mahir Başarır’ın olduğu bölgede listeye girilecek.

Bu kapsamda da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin listelerde yer almadığı ve bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği belirtiliyor.

Kontenjanlarda sürekli sayı değişti. DEVA Partisi’nin birçok isteği olduğu belirtiliyordu. Partiler arası temaslar da vardı.

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