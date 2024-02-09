CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi!

İstanbul’un bazı ilçeleri ile Ankara Çankaya adayının açıklanması CHP Parti Meclisi toplantısının yapılacağı pazartesi gününe ertelendi. Parti kaynakları, bazı yerlerde hafta sonu önseçim, Hatay için ise anket yapılacağını açıkladı.
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, artık İstanbul’da ilçelerin tamamlanacağını ve Ankara’da Çankaya adayının belli olacağını söyleyen kurmaylar, “Çok kritik yerlerde değerlendirmeler için biraz daha süre gerekiyor. Her adayımız için titiz çalışıyoruz. Bu nedenle aday açıklamasının pazartesi toplu bir şekilde yapılması daha doğru olacak” dedi. CHP’nin pazartesiden sonra aday belirlemek için bir başka parti meclisi toplantısı daha yapabileceği de aktarıldı.
Toplantıların ertelenmesinin bir diğer nedeninin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar olduğu söyleniyor. Savaş’ın son olarak adaylıktan çekilmeyeceğini söylemesine karşın hafta sonunda bölgede tekrar geniş kapsamlı bir anket yapılması bekleniyor.
Öte yandan CHP kurmayları, “DEM Parti ile uzlaşı için bazı ilçelerde aday göstermeme gibi bir durum yok” dedi.