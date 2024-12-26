KUR KORUMALI MEVDUAT (KKM) 2025 YILINDA SONLANDIRILIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı para politikası stratejisini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, 2025 yılı içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Bu adım, Türk lirasına olan güveni artırmak ve para politikası sadeleşmesi çerçevesinde önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

KKM Uygulamasının Sona Erdirilmesi

TCMB’nin açıkladığı 2025 Yılı Para Politikası metninde, dezenflasyon sürecinin güçlenmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talebin artacağı vurgulandı. Bu bağlamda, Türk lirası mevduatlarının payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışın gözlemlenmesiyle birlikte, yıl içinde KKM uygulamasının tamamen kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Enflasyon Hedefi ve Strateji

Merkez Bankası, hükümetle birlikte belirlenen %5 enflasyon hedefini korumaya devam edeceğini açıkladı. Para politikası stratejilerinin bu hedefe ulaşmak için tasarlanacağı ve gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Enflasyon Raporu: TCMB, yılda dört kez Enflasyon Raporu yayımlayarak para politikasının kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.

TCMB, yılda dört kez Enflasyon Raporu yayımlayarak para politikasının kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlayacak. Hesap Verebilirlik İlkesi: Enflasyon oranının belirlenen hedef aralığının dışında kalması durumunda, TCMB’nin hükümete resmi bir “Açık Mektup” yazarak durumu açıklayacağı ifade edildi.

Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantıları

2025 yılı boyunca Para Politikası Kurulu (PPK), önceden belirlenen takvim çerçevesinde 8 toplantı gerçekleştirecek.

Sessiz Dönem Uygulaması: PPK toplantılarından önceki 3 iş gününde TCMB tarafından para politikasına ilişkin dış iletişim yapılmayacak.

PPK toplantılarından önceki 3 iş gününde TCMB tarafından para politikasına ilişkin dış iletişim yapılmayacak. Takvim ve Raporlar: Toplantı ve rapor takvimi, TCMB’nin internet sitesinde yayımlanacak.

Şeffaflık ve İletişim

TCMB, 2025 yılı için şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini vurguladı. Para politikasının kamuoyu ile paylaşımı için bilgilendirme toplantılarına devam edileceği belirtildi. Bu toplantılar, Enflasyon Raporu’nun detaylarının paylaşılmasını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Sonuç ve Değerlendirme

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona erdirilmesi, Türk lirasının istikrarını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu stratejinin, enflasyon hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırması ve ekonomik istikrarı sağlaması bekleniyor. 2025 yılı, Türkiye ekonomisinde köklü değişimlerin yaşanacağı bir yıl olarak şimdiden dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com