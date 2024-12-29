PLASTİK POŞETLERE İLK ZAM: 5 YIL SONRA GELEN DEĞİŞİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet kullanımının çevresel etkilerini azaltmak amacıyla, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren plastik poşet ücretlerinin 50 kuruşa yükseleceğini duyurdu. Bu uygulama, plastik poşetlerin kullanımını sınırlayarak doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Bakanlık, poşet kullanımının azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması için çeşitli tedbirler almayı sürdürüyor.

Plastik Poşet Dönemi Kapanıyor mu? Yeni Fiyatlar Tartışma Yarattı

Yeni düzenlemeyle birlikte, alışverişlerde plastik poşet talep eden vatandaşlar, 50 kuruşluk ücretle karşılaşacak. Bu ücret, çevre bilincinin arttırılmasına ve insanları daha sürdürülebilir alışveriş yöntemlerine yönlendirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, plastik poşetlerin geri dönüşümü konusunda da farkındalık yaratılması bekleniyor.

Çevre Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, bu adım, plastik poşetlerin doğada çözünmesinin uzun zaman alması ve denizler, ormanlar gibi doğal alanlar üzerinde yarattığı kirlilik sorunlarının önüne geçilmesine katkı sağlayacak. Plastik poşetlerin daha sürdürülebilir alternatiflerle değiştirilmesi ve yeniden kullanılabilir torbaların tercih edilmesi, çevreyi koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, tüketicilere bu yeni düzenleme ile daha çevre dostu alışveriş alışkanlıkları kazandırmayı ve plastik atıkların azaltılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılından itibaren marketlerde satılan plastik poşetlerin fiyatını artırma kararı aldı. Bakanlığın yayımladığı 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Hakkında Tebliğ, bugün Resmi Gazete’de yer aldı. Bu tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği 2024 yılı için yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranı doğrultusunda, geri kazanım kapsamındaki ürünlerin fiyatları arttırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, alışverişlerde yaygın olarak kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, adet başına 86 kuruşa yükseldi. Bu değişiklik, alışveriş yapan vatandaşlar için poşet fiyatlarının artacağı anlamına geliyor.

Çevre İçin Tarihi Adım: Plastik Poşet Fiyatları İkiye Katlanıyor

2019 yılında ücretli hale getirilen plastik poşetlerin fiyatı, o günden itibaren 25 kuruş olarak belirlenmişti. Son 5 yıl boyunca bu fiyat sabit kalmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl, geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmiş olsa da, poşetlerin fiyatı yine 25 kuruş olarak tutulmuştu. Bu da hükümetin çevre bilincini artırma adına fiyat artışı yapmaktan kaçındığını gösteriyordu.

Ancak bu yıl, çevre konusundaki bilinçlenmenin artması ve plastik poşetlerin çevresel etkilerinin daha fazla gündeme gelmesiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak fiyatı belirlemek üzere 21 Kasım’da bir toplantı düzenledi. Toplantıya sektör temsilcileri katılarak görüşlerini sundu. Bakanlık, bu taleplerin ardından 2025 için plastik poşet fiyatını 50 kuruş olarak belirledi.

Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak ve alışverişlerde kullanılan poşetlerin fiyatı, tüketiciler tarafından daha yüksek ödenmesi gereken bir tutara ulaşacak. Bu adım, hem çevreyi koruma amacıyla yapılan bir düzenleme hem de poşetlerin daha verimli bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak amacı taşımaktadır.