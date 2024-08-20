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Bursa’da suç örgütü çökertildi!

Bursa’da suç örgütü çökertildi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ağustos 2024 - 11:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığına göre, Saadettin Pasha’nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kuyu 18 operasyonunda, gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 1

Geriye kalan 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 2

Operasyon sırasında, örgüt liderinin Mudanya Göynüklü’deki havuzlu malikanesi dikkat çekti ve operasyon anları kameralar tarafından kaydedildi.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 3

Bakan Yerlikaya, dört gün önce bu operasyonun Bursa ve İstanbul’da yapıldığını ve Saadettin Pasha’nın başında olduğu suç örgütünün çökertildiğini duyurmuştu.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 4

Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 5

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanan 14 kişiden 7’si tutuklandı.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 6

Operasyon, altı ay süren fiziki ve teknik takiplerin ardından, suç örgütünün iş insanlarını tehdit ederek haraca bağlaması, işyerlerini kurşunlaması, sözde mahkemeler kurarak alacak-verecek meselelerine müdahale etmesi ve yağma yoluyla mülkleri ele geçirmesi gibi suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

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Operasyon, Bursa ve İstanbul’daki 15 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı baskınlar ile gerçekleştirildi.

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Bursa'da suç örgütü çökertildi 8

Aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 275 tabanca fişeği ve 25 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7’si tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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