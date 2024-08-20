Bursa’da suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığına göre, Saadettin Pasha’nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kuyu 18 operasyonunda, gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı.
Geriye kalan 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyon sırasında, örgüt liderinin Mudanya Göynüklü’deki havuzlu malikanesi dikkat çekti ve operasyon anları kameralar tarafından kaydedildi.
Bakan Yerlikaya, dört gün önce bu operasyonun Bursa ve İstanbul’da yapıldığını ve Saadettin Pasha’nın başında olduğu suç örgütünün çökertildiğini duyurmuştu.
Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanan 14 kişiden 7’si tutuklandı.
Operasyon, altı ay süren fiziki ve teknik takiplerin ardından, suç örgütünün iş insanlarını tehdit ederek haraca bağlaması, işyerlerini kurşunlaması, sözde mahkemeler kurarak alacak-verecek meselelerine müdahale etmesi ve yağma yoluyla mülkleri ele geçirmesi gibi suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.
Operasyon, Bursa ve İstanbul’daki 15 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı baskınlar ile gerçekleştirildi.
Aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 275 tabanca fişeği ve 25 kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7’si tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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