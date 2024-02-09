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Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!

Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 16:17
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 9000 puanı aştı ve gün içi zirvesini 9016 puana taşıdı.

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