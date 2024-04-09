Bayram tatilinin ilk üç gününde acı bilanço

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam bin 838 trafik kazası meydana geldiğini, 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, “ 2 bin 192 vatandaşımız ise yaralandı” açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk üç gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) ülke genelinde toplamda bin 838 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. Ali Yerlikaya, “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım” uyarısında bulundu.
Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek. Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 pazartesi günü;
615 trafik kazası meydana geldi.
360495 araç denetlendi.
20142 araca hız ve radar işlemi,
37830araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar ve Pazartesi)
1838 trafik kazası meydana geldi.
19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
2912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”