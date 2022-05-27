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Bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek!

Bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek!
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27 Mayıs 2022 - 11:27

Bankalar cumartesi günleri de çalışmak için harekete geçti. İlk açıklama Yapı Kredi’den yapıldı.

Bankaların çalışma saatleri ve günleri yeniden belirleniyor. Bankalar cumartesi günü de çalışma için harekete geçti. Cumartesi günü tam gün çalışacak ilk pilot banka Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi cumartesi günü tam gün müşterilerine hizmet verecek.

Paramedya’nın haberine göre Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi vererek Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Söz konusu pilot uygulamanın yapılacağı şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.

DİĞER BANKALAR DA HAZIRLANIYOR

Öte yandan cumartesi günü çalışma konusunda bazı bankaların da hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor.

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Bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek!
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