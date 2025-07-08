Çamlıca Modeli Türkiye Geneline Yayılıyor: 30 İlde Kule Dönüşümü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde 30 büyükşehirde yeni kule projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Mevcut radyo ve televizyon vericilerinin tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan “İl Ortak Kule Altyapısı Projesi” ile şehir silüetlerini bozan görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak.

Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi ve Çanakkale Kulesi’nin ardından aynı modelin 30 büyükşehirde uygulanacağını belirterek, bu kapsamda yüksek teknolojili ve çevre dostu yeni kulelerin inşa edileceğini söyledi. Proje ile elektromanyetik kirlilik azaltılırken, yayın kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yeni kuleler FM, DAB+ ve DVB-T2 teknolojilerine uygun şekilde tasarlanacak. Yayıncıların ortak kullanımı sayesinde enerji tasarrufu sağlanacak ve şehirlerdeki görsel kirlilik giderilecek. Proje kapsamında Trabzon Boztepe, Bursa Gündoğdu ve Tekirdağ Süleymanpaşa’da çalışmalar başladı.

Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Sivas gibi birçok büyükşehirde benzer çalışmaların başlatılması planlanıyor. Modern kuleler sayesinde hem şehir estetiği korunacak hem de vatandaşlar daha kaliteli yayın hizmetine erişebilecek.

Uraloğlu, projenin şehirlerdeki verici karmaşasını sona erdirmekle kalmayacağını, aynı zamanda yayıncılık altyapısında da dijital dönüşümün önemli bir adımı olacağını vurguladı.