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Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı!

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 11:06
ABD medyası bu kızı konuşuyor. ABD’de zenginlerle çalışan bir eskortun kazandığı para dudak uçuklattı. Ağırlıklı olarak Wall Street bankacılarına hizmet veren Mia Lee isimli eskort haftada 34 bin dolar yaklaşık 1 milyon lira kazandığını açıkladı.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 1

Zenginlerin eskortunun kazandığı para ABD medyasının çenesini yoruyor. ABD’de “profesyonel bir kız arkadaş” arayan zengin erkeklere striptizci ve eskort olarak hizmet veren bir eskortun bir haftada 34 bin dolar kazandığı bildirildi.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 2

Businnes Insider ve New York Post’un haberlerine göre, 35 yaşındaki Mia Lee, Manhattan’ın seçkin striptiz kulüplerinden birindeki özel dans seanslarının yanı sıra lüks kaçamaklar için aldığı yüksek ücretler sayesinde ciddi bir gelir elde ettiğini söyledi.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 3

“Müşterilerimin büyük çoğunluğu benim şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor. Eşsiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir bileşimine sahibim” diyen Lee aynı zamanda daha önce Wall Street’te çalışan eski bir muhasebeci.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 4

Eskort kız 4 dil biliyor!
Kendini psikopat olarak tanımlayan Lee, karma dövüş sanatlarının yanı sıra lüks arabalar, pahalı likörler ve ithal purolar gibi lüks eşyalara düşkün.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 5

Çin kökenli bir göçmen olan Lee, “60’tan fazla ülkeye seyahat ettim, dört dil konuşuyorum ve atıcılık ve yarış gibi bir dizi hobim var” sözleriyle kendini tanıtıyor.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 6

Genç yaşta Çin’den ABD’ye göçen eski muhasebeci, mali konulardaki bilgisiyle müşterilerini şaşırttığını söylüyor. Ayrıca Wall Street’te yaklaşık 12 yıl çalıştığını ileri sürdü. Lee, “Finans alanında oldukça renkli bir kariyerim oldu” diyor.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 7

Youtube kanalı da var
Resmi web sitesine göre Lee oldukça yüksek bir ücret karşılığında hizmet veriyor. Lee’nin randevuları 1300 ile 7 bin dolar arasında değişiyor.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 8

Öte yandan Lee ile seyahat etmek isteyen Wall Street jet sosyete mensupları; uçuş, konaklama ve kara ulaşımını da karşılamak ödemek zorunda.

Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı! Haftalık kazancı şok etti - Sayfa 9

Lee, striptizci ve eskort olarak para kazanmanın yanı sıra, finansal tavsiyeler verdiği “Mia Lee ile Para Sohbetleri” adlı bir YouTube kanalının da yaratıcısı. Lee’nin ayrıca bir OnlyFans hesabı da bulunuyor.

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