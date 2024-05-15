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Bakan Şimşek’ten köprü-otoyol zammı açıklaması

Bakan Şimşek’ten köprü-otoyol zammı açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mayıs 2024 - 16:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam ile ilgili açıklama yaptı. Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirten Şimşek enflasyonla mücadeleye desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

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