Bakan Şimşek’ten köprü-otoyol zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam ile ilgili açıklama yaptı. Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirten Şimşek enflasyonla mücadeleye desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bugün itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı. 15 Temmuz ve FSM için ise fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü ücretlerine yapılan zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıt.
Bakan Şimşek X’teki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.
Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız.
Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.
“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek.”