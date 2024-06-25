Arabasında bulundurmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek!

Araçların trafiğe çıkabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor ve bu şartlar arasında en belirgin olanı plakalar.

Araçların ön ve arka taraflarında bulunması zorunlu olan plakalar, gerektiğinde araç ve sahibi hakkında bilgiye ulaşılmasını sağlıyor.