Arabasında bulundurmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek!

Araç plakalarında yapılan düzenlemeyle birlikte yeni plakalarda zorunlu hale getirilen uygulamaya uymayanların cezası 32 bin 170 TL olacak. Peki, mevcut araç plakaları değiştirilecek mi?
Araçların trafiğe çıkabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor ve bu şartlar arasında en belirgin olanı plakalar.
Araçların ön ve arka taraflarında bulunması zorunlu olan plakalar, gerektiğinde araç ve sahibi hakkında bilgiye ulaşılmasını sağlıyor.
1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, tescil edilen tüm araçlarda kare kodlu plaka zorunluluğu getirildi.
Bu tarihten itibaren yeni araç alımlarında, alım-satım durumlarında, kayıp plaka veya muayeneden kalan plaka gibi durumlarda kare kodlu plaka kullanımı zorunlu olacak.
Kare kod sayesinde seri numarası, aracın üretildiği yer ve tarih gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişim sağlanabilecek.
Kare kodlu plakalar, noterlerden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları tarafından yapılabiliyor. Kare kod, plakadaki il kodu ile harflerin arasında yer alacak.
15×15 mm boyutunda olan kare kod ile birlikte, 12 haneli bir seri numarası da plakalara işlenecek.
MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?
Araç sahiplerinin mevcut plakalarını değiştirmesi zorunlu değil. Bu düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli olacak.
Kare kodlu plakalarla sahte ve APP olarak bilinen modifiye edilmiş plakaların engellenmesi amaçlanıyor.
APP (Avrupa Press Plaka) plakalar, daha büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak yapılan plakalar. Genellikle aracın görünümünü değiştirmek isteyenler ve modifiye tutkunları tarafından tercih ediliyor.
Ancak standart dışına çıkan APP plakalar, 2017 yılından beri yasal değil ve kullanımı durumunda para cezası uygulanıyor.
Bu plakalar, TÜVTÜRK tarafından yapılan muayenelerde de ağır kusurlu sayılarak geçemiyor.
Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar, plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde yapılan vida, yansıtıcı, boya vb. müdahaleler, onarım yapılmış plakalar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor.
CEZA NE KADAR?
2024 yılı itibariyle “plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler” yapmanın cezası 2 bin 647 TL, “sahte plaka kullanma cezası” ise 32 bin 170 TL olarak belirlenmiştir.
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