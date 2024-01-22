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Alper Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak

Alper Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ocak 2024 - 13:41

İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı’nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirmesi bekleniyor.

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