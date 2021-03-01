HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi… Mahir Ünal: Bugün yeni bir yolculuk başlıyor

AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal, “Bizim seçim kaybetmekten psikolojisi bozulmuş muhalefetin, yalan ve iftiraya dayalı dili bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir seçimi kazanamayanların bozulmuş psikolojisiyle AK Parti’ye dönük kullandıkları dil artık yenilmeye ve kaybolmaya mahkum. Biz bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Bugün 2023 başlıyor.” açıklamasında bulundu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi… Mahir Ünal: Bugün yeni bir yolculuk başlıyor
14 views
24 Mart 2021 - 10:52
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük kongre gününde açıklayacağı manifesto öncesi CNNTürk ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Mahir Ünal’ın konuşmasında satır başları:

“Aslında söylemek istediğim şey çok açık. Biz 2023’e hazırlanıyoruz, cumhuriyetin 100’üncü yılına hazırlanıyoruz. Biz Türkiye’nin sağlık, eğitim, güvenlik, bilişim altyapısını hazırladık. Her alanda yapılması gereken çalışmaları 19 yıldır gerçekleştiriyoruz.

Rahmetli Turgut Özal 21’inci asır Türk asırı olacak demişti. Biz de hem kendi bölgemizde, hem de gönül coğrafyamızda Türkiye’nin önümüzdeki yüz yılda Türkiye’nin bölgesinde bir süper güç olmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz 19 yıldan beri. O yüzden dedim ki biz daha yeni başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz.

Zaman zaman yorgunluklar olabilir, tökezleyebilirsiniz. Ama her seferinde önemli olan cesaretle yürümek, ayağa kalkmak ve inançla yolculuğunuza devam etmektir. 15 Temmuz gibi, 17-25 Aralık gibi sıkıntılar yaşamadık mı, tabi ki yaşadık. Ama önemli olan bunları çözebilmektir.

Biz 19 yıldan beri Türkiye’nin sorunlarını çözerek devam ediyoruz. 20 yaşındaki bir partinin 19 yılı iktidarda geçmiş ve bu 19 yıl içerisinde de birçok badireyi atlatmış. Ben her zaman basit bir örneği veriyorum.

2002 yılında bu ülkede günlük 4.3 dolarla geçinmek zorunda olanların oranı yüzde 30. Yani her üç kişiden birisi günlük 4,3 dolarına altında yaşamak durumundayken biz bunu bugün 1,4’e düşürmüşüz. Toplumun yüzde 30’u değil, 1,4’ü o kazançla yaşamak durumunda.

Bizim seçim kaybetmekten psikolojisi bozulmuş muhalefetin, yalan ve iftiraya dayalı dili bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir seçimi kazanamayanların bozulmuş psikolojisiyle AK Parti’ye dönük kullandıkları dil artık yenilmeye ve kaybolmaya mahkum. Biz bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Bugün 2023 başlıyor.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir MesajıYobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı
Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet AcımadıBelgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet Acımadı
Yatan hasta sayısının 30’un altında olduğu Diyarbakır’da, ‘rehavet’ uyarısıYatan hasta sayısının 30’un altında olduğu Diyarbakır’da, ‘rehavet’ uyarısı
Hakkari’de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandıHakkari’de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı
Şişli’de kar yağışı trafikte yoğunluğa neden olduŞişli’de kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oldu
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet Acımadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi… Mahir Ünal: Bugün yeni bir yolculuk başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatan hasta sayısının 30’un altında olduğu Diyarbakır’da, ‘rehavet’ uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakkari’de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şişli’de kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.Mart 24, 2021-12:00 pm
Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir MesajıMart 24, 2021-11:48 am
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…Mart 24, 2021-11:33 am
Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet AcımadıMart 24, 2021-11:19 am
Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!Mart 24, 2021-11:05 am
Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak?Mart 23, 2021-3:24 pm
Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunulduMart 23, 2021-3:18 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.