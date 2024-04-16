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Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü!

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Nisan 2024 - 15:40

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, oğlu Ahmet Tatlıses’e de “Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” demişti. Bu sözlerin ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü ve ‘Ahkam kesecek son insansın’ dedi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, oğlu Ahmet Tatlıses’e de “Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” demişti. Torununu evinden çıkartıp tazminat kazanan İbrahim Tatlıses’e oğlu Ahmet Tatlıses, adeta ateş püskürdü.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 2

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 3

Tatlıses, konuyla ilgili “Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama… Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba! Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir. Ben onlara sahip çıktım. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” demişti.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 4

SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ahmet Tatlıses, tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan ünlü isim, babasına adeta ateş püskürdü:

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 5

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey’in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 6

Verdi derken tapusunu değil tabii ki de… Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 7

Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. 

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 8

Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette… Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 9

Kendisi torununa dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. ‘Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin’ gibi tuhaf ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 10

Benim oğlum 2 yaşında Löseminden annesini kaybetti. Ben genceciktim. O sırada Kars Sarıkamış’ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert’in büyümesinde hem annemin, hem halalarının, hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah razı olsun.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 11

‘AHKAM KESECEK SON İNSANSINIZ’

Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 12

Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara…

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 13

Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum… Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde ‘yetiş’ dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ‘Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin’ diyorsunuz…

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 14

Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor… Hiç açmayalım o konuları.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 15

Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? ‘Babamız şöyle böyle’ dedi mi? ‘Babam yapmıyor, bize bakmıyor’ dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 16

Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil… Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem… Onlar da beni etmez…

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 17

Tıpkı benim de size etmediğim tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim… İbrahim Tatlıses her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 18

Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem. Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter! Amacınız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın!

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 19

Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. Saygılarımla…

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 20
Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 21
Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 22
Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 23
Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e ateş püskürdü! ‘Ahkam kesecek son insansın…’ - Sayfa 24
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