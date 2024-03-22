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72 internet sitesine kapatma kararı

72 internet sitesine kapatma kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 10:37
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) internet üzerinden izinsiz forex işlemi gerçekleştiren internet siteleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 21 Mart 2024 tarihinde 2024-16 numaralı bültenini yayınladı.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 72 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini açıkladı.
Kurul’un izinsiz işlem gerçekleştirdiği tespit ettiği ve işlem başlattığı siteler şu şekilde:

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