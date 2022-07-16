Fenomen Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi!
Oyunculuk ve şarkıcılık çalışmalarıyla tanınan Serel Yereli, son zamanlarda birbirinden iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Instagram’ı aktif olarak kullanan Serel Yereli, neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor. Instagram’da 481 bin takipçisi bulunan Yereli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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İÇ ÇAMAŞIRIYLA ÇİMLERE UZANDI
Serel Yereli cesur pozlarıyla birçok defa magazin gündemine geldi.
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27 yaşındaki fenomen bu defa çıtayı yükseltti.
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Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanarak poz verdi.
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O poz kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Birden fazla ekran önü projesinde yer alan Yereli, O Ses Türkiye programına da katılmış ancak ilk turu geçememişti.
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İşte Serel Yereli’nin o paylaşımı…
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