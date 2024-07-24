20 yaşında girdiği cezaevinden 64 yaşında çıktı

ABD’de bir kadın cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, mahkeme avukatlarının sunduğu yeni deliller doğrultusunda, 43 yıl sonra kadının cezası iptal edilerek serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD’de Sandra Hemme, 43 yıl sonra suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakıldı.

ABD’de kütüphaneci Sandra Hemme, 1980 yılında kütüphane çalışanı Patricia Jeschke’yi bıçaklayarak öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, 43 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeni deliller ışığında suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme, Hemme’nin avukatlarının müvekkillerinin masumiyetini “açık ve ikna edici kanıtlarla” kanıtladığına karar verdi. Şu anda 64 yaşında olan Sandra Hemme, cinayet suçlamasının iptal edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Hukuk ekibi, Hemme’in ailesiyle yeniden bir araya gelmesinin ardından kadının adını temize çıkarmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Hemme’in serbest bırakıldığı ancak davasının hala incelendiği bildirildi.