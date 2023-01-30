TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 8.864 TL oldu!

Bu yılın ilk zamlı maaşları hesaplara yatacak. Ancak geçen sene yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücret, bu yıl daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş, Ocak 2023’te açlık sınırının 8 bin 864 TL’ye yükselerek asgari ücretin üzerine çıktığını açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Ocak 2023’e ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, yılın ilk asgari ücreti emekçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldığını ortaya koydu.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 2023 Ocak’ta 8 bin 864 TL’ye yükselerek asgari ücretin üzerine çıktı.

Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, ocakta 28 bin 875 TL’ye yükseldi.

Türk-İş, bekar bir çalışanın toplam yaşama maliyetinin ise 11 bin 557 TL’ye çıktığını açıkladı.

İŞÇİNİN ELİNE GEÇMEDEN 358 TL ERİDİ

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin 100. yılının ilk ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 108’e, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan “açlık sınırı” ile “asgari ücret” arasındaki açık şimdiden 360 TL’ye gelmiş oldu” denildi.

‘ALIM GÜCÜ 2022’NİN BAŞINDAN BİLE DAHA AŞAĞIDA’

Açıklamada, “Net asgari ücret işveren ve hükümet oy çokluğuyla aylık net 8 bin 506 TL olurken yıllık temelde yüzde 100’lük bir artış yapılmış oldu. Ancak açlık sınırı bu süreçte yüzde 108’lik bir artış gösterdi ve aslında bu zam 2022 yılı içinde aylarca sürmüş olan alım gücü kayıplarını ortadan kaldırmış olmadı. İçerisinde olduğumuz yeni yıl yeni alım gücü kayıpları ile başlamış oldu” denildi.

Sabit gelirlilerin, 2023’te yapılacak ikinci ücret zamlarına kadar alım güçleri bakımından şimdiden 2022’nin başındaki hâlinden bile daha aşağı bir seviyede yaşamlarını sürdürmek durumunda kalacaklarının dikkat çekildiği açıklamada şöyle denildi:

“Çünkü OECD ve IMF tahminlerine göre; devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, yaklaşan seçim, ülkenin yüksek risk primi ve düşük kredi notları gibi sebeplerle Türkiye’de 2023 yılında da enflasyon yüksek seyretme eğilimi içerisinde olacak.”

GEÇEN YIL ŞUBATTA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMIŞTI

Öte yandan, geçen yıl yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücret, bu yıl yılın daha ilk ayında, yani emekçinin eline yeni asgari ücret geçmeden açlık sınırının altında kalmış oldu.

Türk-İş verilerine göre, 2022 Şubat’ta açlık sınırı asgari ücretin 300 TL üzerine çıkarak 4 bin 552 TL’ye yükselmiş; sene başındaki 4 bin 253,4 TL’lik asgari ücreti sollamıştı.