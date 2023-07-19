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Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı

Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2023 - 17:22

Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaz tatilinin tadını çıkaran Pınar Deniz, Amalfi’de tekne gezisi sırasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaz tatilinin tadını çıkaran Pınar Deniz’den yeni kareler geldi.

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Reyting rekorları kıran “Yargı” dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, sezon finali sonrası soluğu tatilde almıştı.

İlk olarak kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Bodrum’a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya’ya gitmişti.

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“YAZ FOTOĞRAFLARIM”

Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan yeni kareler geldi.

Siyah bikinisiyle objektif karşısında poz veren Pınar Deniz, “Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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