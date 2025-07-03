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Yeni Dönem Bedelli Askerlik Ücreti Resmi Olarak Duyuruldu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Memur maaş katsayısındaki artış ile birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, 2025 yılının ikinci dönemi için bedelli askerlik ücreti netleşti.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 182.609 TL olarak uygulanmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu ücret 35.261 TL artarak 217.870 TL’ye yükselmişti.

Yeni katsayı artışı ile birlikte 2025 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 280.857 TL oldu.

Bu tutarın, 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler için geçerli olacağı bildirildi.

Yeni Dönem Bedelli Askerlik Ücreti Resmi Olarak Duyuruldu
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