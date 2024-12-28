NURSELİ İDİZ’DEN FAHİŞ FİYAT TEPKİSİ

Oyuncu Nurseli İdiz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bulunan bir mekana yaptığı ziyarette, sipariş ettiği ürünlerin fiyatlarına oldukça sert tepki gösterdi. Mekanda aldığı makarna, çay ve suyun toplamda 730 TL’yi bulması, ünlü oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Nurseli İdiz, bu yüksek fiyat karşısında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar” şeklinde bir yorumda bulunarak durumu eleştirdi. İdiz’in bu paylaşımı, yüksek yaşam maliyetleri ve aşırı fiyat artışları konusundaki genel rahatsızlığı dile getiren bir mesaj olarak dikkat çekti.

Oyuncunun tepkisi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve pek çok kişi, Nurseli İdiz’in haklı olduğunu belirterek benzer fiyatlarla karşılaştıklarını paylaştı. Özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyetlerinin hızla artması, birçok kişiyi benzer şekilde zor durumda bırakıyor. Bu olay, restoranlarda ve kafelerdeki fahiş fiyatlarla ilgili tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı. İdiz’in paylaştığı mesaj, sadece bir tepki olmanın ötesinde, toplumda giderek artan ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek için de bir araç haline geldi.

Bir Tabak Makarna, Bir Su: Nurseli İdiz’in Fahiş Fiyat Şoku

Son dönemde, özellikle büyük şehirlerdeki bazı restoranlar, fahiş fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor ve bu durum, halkın tepkisini çekiyor. Bu tepkilere katılan ünlü isimlerden biri de oyuncu Nurseli İdiz oldu. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen İdiz, hem yemeklerin kalitesizliğinden hem de yüksek fiyatlardan şikayetçi oldu.

İdiz, restoranın menüsünden “Carbonara” adıyla sunulan peynirli makarnayı tercih etti. Ancak yediği yemeği beğenmeyen ünlü oyuncu, hesap geldiğinde şok oldu. Makarna, kalite açısından beklentilerini karşılamadığı gibi fiyatı da oldukça pahalıydı. Sosyal medya hesabından, hesabın ayrıntılarını paylaşarak, restoranın fiyatlarına tepki gösterdi.

580 TL’lik Makarna ve 730 TL’lik Hesap: Nurseli İdiz’den Şok Tepki

Nurseli İdiz, videosunda “Carbonara içinde kaybolara” şeklinde esprili bir not düşerken, yemeklerin lezzetsiz olduğunu ve makarnanın çok sert olduğunu ifade etti. “Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere ve köpeklere vereceğiz,” diyerek, yemeklerin ne kadar kötü olduğunu vurguladı. İdiz, 580 TL’lik makarnayı görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Daha da şaşırtıcı olan ise, tüm yemeğin ardından gelen hesaptı. Toplamda 730 TL tutan hesap, İdiz’in tepkisini daha da arttırdı. Sadece bir suyun 125 TL, iki çayın ise toplamda 116 TL olduğu bu hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İdiz, bu durum karşısında “Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar,” diyerek, restoranın fiyatlarının halkın bütçesiyle ne kadar çeliştiğini dile getirdi.

Bu olay, restoranlardaki aşırı fiyat artışlarına ve kaliteyi hiçe sayan hizmet anlayışına karşı daha geniş bir tartışmayı tetikledi. Ünlü oyuncunun paylaştığı bu içerik, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişi, restoranların yüksek fiyat politikalarını eleştirerek, tüketicilerin haklarını savundu.

KAYNAK: ensonhaber