HTŞ LİDERİ COLANİ: “İNTİKAMSIZ BİR ZAFER KAZANDIK, YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Colani, zaferlerinin intikam duygusundan uzak bir anlayışla kazanıldığını vurgulayarak, devrimin ahlaki boyutunun önemine dikkat çekti.

“Devrimci Ahlakı Kaybedersek, Her Şeyimizi Kaybederiz”

Ebu Muhammed el-Colani, devrim sürecinde İslam ahlakına uygun hareket ettiklerini belirtti. Colani, “Savaş durumunda bile ahlaklı davranmak zorundayız. Rejim, köylerimizi bombalarken biz rejime ait köyleri hedef almadık. Çünkü sivillerin bu süreçte hiçbir suçu yoktu. Bu, bizim devrimimizin ahlaki duruşunu ortaya koyuyor,” ifadelerini kullandı.

“Bu Zafer Üniversitelerde Ders Olarak Okutulacak”

HTŞ lideri, 12 gün süren devrim sürecini “eşsiz bir savaş sanatı” olarak nitelendirdi. Colani, “Bu zaferin stratejik boyutu ileride büyük üniversitelerde ders olarak okutulacak. Suriye halkı, adım adım ilerleyen bu devrimle tarih yazdı,” dedi.

Türkiye ile İş Birliği Vurgusu

Colani, Türkiye’nin Suriye halkına olan desteğini takdirle karşıladıklarını ifade ederek, “Türkiye, Suriyelilere en çok destek veren ülke oldu. Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye’nin ekonomik kalkınma tecrübelerine güveniyoruz. Bu iş birliği, iki ülke için de önemli fırsatlar sunuyor,” şeklinde konuştu.

Sığınmacıların Geri Dönüşü İçin Çalışmalar

HTŞ lideri, sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin umutlu açıklamalarda bulundu. “Suriye halkı topraklarına kalpten bağlıdır. İnsanların ülkelerine dönmeleri için uygun ortamı oluşturmak önceliğimiz. Barışçıl ve sürdürülebilir bir düzen kurarak bu sorunu çözmeliyiz,” dedi.

Yeni Dönemin Başlangıcı

Colani’nin açıklamaları, Suriye’de yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor. İntikamsız bir zafer kazandıklarını vurgulayan HTŞ lideri, halkın refahı ve ülkenin yeniden inşası için çalışacaklarını belirtti. Türkiye ile iş birliğinin bu süreçte önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com