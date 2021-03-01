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Türkiye’de Kazanıyor Almanya’da yatırım yapıyor

Türkiye’de Kazanıyor Almanya’da yatırım yapıyor
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08 Aralık 2021 - 15:32

Türkiye’de Kazanıyor Almanya’da yatırım yapıyor

Wilma Elles, hakkında çıkan iddiaları yalanladı! - Magazin haberleri – Sözcü

öyle bir geçer zaman ki dizisi ile tanınan alman oyuncu Wilma Elles Türkiye’de kazanıyor Almaya’da yatırım yapıyor. Oynadığı diziden sonra bir çok tanıtım reklamlarında rol ve bir çok dizide oynayan alman oyuncu Türkiye’ de kazandığı parayı hiç bir vergi vermenden Almaya’ da ev, araba, arsa gibi şeylere yatırım yapıyor. Her açılışta yok demenden giden almaya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Vilma ELLES Türkiye’ de bir iş adamı ile evlenip ayrılan iki çocuk annesi Elles çoçuklarını da alarak Almaya ya yerleşti. Oyuncu tanındıktan sonra bir çok dizide oyandı.

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