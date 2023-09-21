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A Milli Takımda yapraklar bir bir dökülüyor: Stefan Kuntz’un ayrılığından sonra bir veda daha

A Milli Takımda yapraklar bir bir dökülüyor: Stefan Kuntz’un ayrılığından sonra bir veda daha
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Eylül 2023 - 16:51

Milli Takımda Stefan Kuntz’un ayrılığı sonrası Kenan Koçak da görevinden ayrıldı.

Bir süredir kulislerde konuşulan ayrılık dün gerçekleşti.

Türkiye A Milli Futbol Takımının çalıştırıcısı Stefan Kuntz, dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevinden alındı.

TFF, Alman hocayla gerçekleşen görüşmeden sonra Kuntz döneminin bittiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.” denilmişti.

KUNTZ SONRASI BİR AYRILIK DAHA

Stefan Kuntz’un ardından Alman hocanın yardımcılığını yapan Kenan Koçak da takımdan ayrılma kararı aldı.

Koçak, TFF’nin yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi. Montella’nın ekibinde yer almak istemeyen Koçak, sözleşmesini feshetti.

Kenan Koçak’ın ayrılık mesajı şöyle:

A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca sözleşmesini feshetti

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