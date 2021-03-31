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Meteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos Geliyor

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Meteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos Geliyor
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31 Mart 2021 - 11:18
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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege’nin güneyi, batı Akdeniz, İç Anadolu ve orta Karadeniz sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ise kar yağışlı. Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında),Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa),Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa),Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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