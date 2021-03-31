Meteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos Geliyor

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege’nin güneyi, batı Akdeniz, İç Anadolu ve orta Karadeniz sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ise kar yağışlı. Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa),Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu