Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya’nın Juventus takımı, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u konuk etti. Ev sahibi ekip,73. dakikada F.Gatti kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanan maç 0-0 devam ederken korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 44’üncü dakikasında Juventus’un kalecisi Wojciech Szczesny göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Oyuna devam edemeyen Polonyalı kaleciye sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu. Bir süre sonra ayağa kalkan tecrübeli file bekçisi gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. Yerini Mattia Perin’e bırakan Szczesny sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.