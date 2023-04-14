Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

Tecrübeli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
14 Nisan 2023 - 14:38
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, sahasında Sporting Lizbon’u ağırladı. Mücadelenin 44’üncü dakikasında Juventus’un kalecisi Szczesny, bir anda göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı. Polonyalı kaleci kendisini iyi hissetmediğini belirterek kenara geldi. 32 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya’nın Juventus takımı, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u konuk etti. Ev sahibi ekip,73. dakikada F.Gatti kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ
Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanan maç 0-0 devam ederken korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 44’üncü dakikasında Juventus’un kalecisi Wojciech Szczesny göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı.

Time dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldıTime dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldı

HASTANEYE KALDIRILDI
Oyuna devam edemeyen Polonyalı kaleciye sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu. Bir süre sonra ayağa kalkan tecrübeli file bekçisi gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. Yerini Mattia Perin’e bırakan Szczesny sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Time dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldıTime dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldı
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Sevilla avantajı kaptı…UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Sevilla avantajı kaptı…
Arda Turan’ın teknik direktörlük dönemi başlıyorArda Turan’ın teknik direktörlük dönemi başlıyor
Aziz Yıldırım’dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’a çılgın jest!Aziz Yıldırım’dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’a çılgın jest!
Trabzonspor’dan Andrea Pirlo sürprizi! ‘Evet’ dedi…Trabzonspor’dan Andrea Pirlo sürprizi! ‘Evet’ dedi…
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !