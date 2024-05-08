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Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mayıs 2024 - 10:27
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde parmaklarında mor lekeler olduğu görülmüştü. Parmaklardaki bu morluğun nedeni belli oldu.

Mustafa Sait Özkan’ın haberinde yer alan bilgilere göre; Kamuoyunun günlerce konuştuğu Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu’nun ellerindeki ‘mor leke’ detayı dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen bu morarmaların nedeni ortaya çıktı.

Garipoğlu’nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ve bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu’nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali aktarıldı.

CEZAEVİNDE RESİM KURSUNA KATILMIŞ

Otopsi fotoğrafları ve 9-10 Ekim 2014 tarihine kadar geçen süresi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Garipoğlu’nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve bir avlu bulunmaktaydı. Ayrıca, 4 Ekim 2013-30 Aralık 2014 arasında F Blok’taki iş atölyesinde düzenlenen resim kursuna katıldığı aktarıldı.

Garipoğlu’nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar ve yatağı olmayan bir ranza bulundu. Otopsi sırasında el parmaklarındaki mürekkep lekelerinin resim yapmak için olabileceği değerlendirildi.

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BABA DA MEZARIN AÇILMASINI İSTEDİ

Ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine, Karabulut ailesi Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını talep etti, ancak bu talep savcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Baba Nida Garipoğlu da mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulmasını istedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi işlemi sırasında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarını talep etti ve dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişi, otopsi görüntülerini inceleyerek bir rapor hazırladı.

Garipoğlu’nun mezarının açılıp açılmayacağına dair verilecek karar, soruşturmanın seyrini belirleyecek.

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