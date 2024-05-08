Aşırı el terlemesi neyin habercisi? Uzmanlar uyardı

Aşırı el terlemesi, normal terleme sürecinin aksine, günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilen ve bazen altta yatan sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilen bir durum olduğu biliniyor.

Peki, ellerimiz neden terler ve bu durum ne anlama gelir? İşte detaylar…

El ve ayak terlemesi, bu durumun bir parçası olarak kabul edilir ve kişileri psikolojik sorunlarla karşı karşıya bırakabilir, örnek olarak depresyon ve yalnızlık hissi olarak görüldüğü bildirildi.

Doç. Dr. Orhan Yücel, bu konuda önemli açıklamalar yaparak, aşırı terlemenin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Yücel, terlemenin nedenlerini belirlemede gece terlemesinin önemli bir faktör olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Eğer terleme yalnızca el, koltukaltı ve yüz gibi belirli bölgelerde meydana geliyor ve geceleyin terleme yoksa, bu hastalarda cerrahi müdahale etkili ve kalıcı bir çözüm sunabilir. Ancak gece terlemesi varsa, bu başka bir hastalığın işareti olabilir ve bu durumda cerrahi müdahale yapmadan önce altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Terlemenin nedeni bilinmiyorsa, bizim müdahalemiz büyük fayda sağlayabilir. Terlemeyle ilgili ilaç tedavisi de mevcuttur, ancak bu ilaçlar sadece terlemeyi değil, vücudun diğer sistemlerini de etkileyebilir, bu da bazı kişilerin rahatsız olmasına neden olabilir. Bu nedenle, terlemenin nedeni net değilse, en iyi sonuçları sunan cerrahi yöntemler tercih edilmelidir.”

Prof. Dr. Adalet Demir ise aşırı el terlemesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini şöyle açıkladı:

Nedenleri arasında:

• Ani duygusal değişiklikler

• Yüksek sıcaklık

• Fiziksel aktivite

• Tümörler

• Gut hastalığı

• Obezite

• Diyabet

• Civa zehirlenmesi

• Aşırı aktif tiroid

• Menopoz

• Psikolojik rahatsızlıklar

• Gebelik

• Enfeksiyonlar

• Kalp yetmezliği

• Hipoglisemi

• Uyuşturucu ve alkol kullanımı

Tedavi yöntemleri:

Palmar hiperhidrozis olan hastalar, ellerinin titremesi veya nesneleri tutmada zorluk çekmelerine neden olan ıslak ve nemli ellerle mücadele edebilirler.

Aksiller hiperhidrozis olan kişiler, koltuk altlarının terlemesi nedeniyle giysilerinde lekeler oluştuğunu fark edebilirler.

Plantar hiperhidrozis olan kişilerin ayakları aşırı terlediğinde, çorap ve ayakkabılarını ıslatarak kötü kokulara neden olabilir.

Hiperhidrozis semptomları genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar ve şiddetli terleme ile karakterizedir. Bu durum, günlük yaşamı etkileyebilir ve sosyal utanç duygusuna yol açabilir.

Aşırı el terlemesi, kişinin özgüvenini kaybetmesine ve ilişkilerinde olumsuz etkilere neden olabilir, ancak bu durumun çözümü vardır.

İlk adım olarak, bir doktora görünmek ve bu durumun bir sağlık sorunu olup olmadığını öğrenmek önemlidir.

Tedavi seçenekleri arasında, kalıcı çözümler sunan yöntemlerin yanı sıra, geçici rahatlama sağlayan tedaviler de bulunmakta.

Aşırı terleme (Hiperhidrozis) nedir?

Terleme, vücudun ısı düzenlemesi için gerçekleşen doğal bir süreç. Aşırı terleme (hiperhidrozis), çevresel koşullar veya vücudun ısı düzenlemesinden bağımsız olarak aşırı miktarda terleme durumudur. Hiperhidrozisli hastaların terlemesi için aktif hareket gerekmez; hatta otururken bile ellerinden ter damlayabilir. Hastalık, primer olarak veya bir ilaç veya tıbbi duruma bağlı olarak gelişebilir. Bölgesel aşırı terleme, özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve daha az sıklıkla baş-boyun bölgesinde görülür.

Aşırı terleme belirtileri:

• Haftada en az bir kez terleme atağı yaşanması

• Terlemenin simetrik olması

• Yaşam kalitesini düşürmesi

• 25 yaşından önce başlaması

• Ailede benzer öykülerin olması

• Uyku sırasında terleme olmaması

Aşırı terleme tedavisi nasıl yapılır?

Eğer aşırı terleme genel vücut terlemesi şeklindeyse, nedeni araştırılır ve ona yönelik tedavi uygulanır. Primer bölgesel terlemede, cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri mevcut.

Cerrahi olmayan tedavilerde, bölgesel olarak uygulanan veya oral yoldan alınan ilaçlarla terlemenin azaltılması amaçlanır. Bot0x ve iyontoforez, diğer tedavi yöntemleridir. İyontoforez tedavisi, özellikle el terlemesi için uygundur ve hastalar ellerini içinde su ve elektrotlar bulunan bir kapta tutarlar. Tedavi başlangıçta günde 10 dakika süreyle 2-3 gün boyunca uygulanır ve elektrik akımı yavaşça artırılır.

Bot0x tedavisi, el ve ayak terlemesi ile koltuk altı terlemesi için kullanılır. Bot0x uygulamasından önce, terleme alanını belirlemek için nişasta iyot testi yapılabilir. Tedaviden sonra 4 gün ile 2 hafta arasında terlemede azalma görülür ve etki süresi yaklaşık 4-12 aydır.

Özellikle koltuk altında devam eden terleme durumlarında, koltuk altı sinirlerine yönelik cerrahi müdahaleler veya ter bezlerinin cerrahi yolla çıkarılması mümkündür. Bu cerrahi yöntemler günümüzde endoskopik olarak da gerçekleştirilebilmekte.

Ayrıca, tedavi edilmek istenen bölgedeki ter bezlerini yok eden modern cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlarla başarılı sonuçlar elde edilmiş olmasına rağmen, ödem, kızarıklık ve his kaybı gibi yan etkiler de rapor edilmişti.