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Okuldan atılan Iraklı öğrenci okul müdürünü vurdu

Okuldan atılan Iraklı öğrenci okul müdürünü vurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mayıs 2024 - 16:14
Eyüpsultan’da Iraklı öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10:00 civarında, Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi‘nde olay meydana geldi.

İddialara göre, Irak kökenli olduğu öğrenilen Y.K., Aralık 2023’te yaşadığı sorunlar nedeniyle önce öğretmeni, sonra da okul müdürü İbrahim Oktugan tarafından okuldan uzaklaştırıldı.

Öğretmenleriyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye geri dönerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Belinde taşıdığı silahı çıkararak okul müdürüne ateş etti ve İbrahim Oktugan’ı ciddi şekilde yaraladı.

Olayın hemen ardından Y.K., kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan öğrenciler ve öğretmenler panik içinde sınıflarından dışarıya çıktılar. Odaya gelen öğretmenler, kanlar içinde yere yığılmış okul müdürünü gördüler ve derhal polis ekiplerine haber verdiler.

Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldılar, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, ifadeleri alınmak üzere 4 okul öğrencisi polis merkezine götürüldü.

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