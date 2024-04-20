Survivor All Star’da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

İLK ELEME ADAYI BERNA

Konseyde Mavi takımda adı en çok yazılarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Berna Canbeldek oldu. Berna, “Bekliyordum. Gerçekten diğer kızlarımıza bakarsak onlardan daha önce düelloya girmem gerektiğini ben de düşünüyorum. Ben düelloyu seviyorum. Gerçekten bir sahne gibi. Orada farklı bir Berna oluyorum” dedi.