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Survivor All Star’da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

Survivor All Star’da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Nisan 2024 - 15:04

Survivor All Star’da Acil Durum Konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, birleşme haftasına girdiklerini belirterek yeni kuralları açıkladı. Eleme haftasının ilk dokunulmazlık oyununda rekor fark geldi. İlk eleme adayı belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. İkinci eleme adayı da belli oldu. İşte detaylar…

Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 1

Survivor All Star’da son elenen yarışmacı Yaman Keleş olmuştu. Acun Ilıcalı birleşme haftasına girildiğini açıklayarak yeni kuralları sıraladı. Pazar günü dokunulmazlık oyunu yayınlanmayacağı için Acun Ilıcalı bu bölümde iki dokunulmazlık birden olacacağını söyledi. Birleşme partisinden önce çekilen sonra, partiden sonra çekileni önce yayınlacağını belirtti. Ilıcalı, yarışmacılara şu ifadeleri kullandı:

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 2

Çift oyun uygulamamız bu hafta itibariyle sona erdi. Sizin oyun oynama sayınızı belirli ölçüde azaltacağız. Artık sayınız azaldı o yüzden de düellolarda olsun, oyunlarda olsun oynama sayınızı azaltmamız gerekiyordu bir kere bunun açıklamasını yapmam lazım.

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 3

Bu hafta değil ama yakında kadın erkek karşılıklı yarışmaya başlayacaksınız. Bu konuyu Survivor kadınlarına sorduk. İştahla erkeklerle yarışmak istiyoruz dediler. Onlarla mücadele etmek istiyoruz dediler. Öncelikle o sohbetteki bu istek, bu arzu Survivor’ın tarihine kadınların ne kadar büyük bir şekilde damga vurduğunun ispatıdır.

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 4

Bütün kadınlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bundan sonra artık düellolarda arkadaşlar kadın erkek karşılıklı mücadele edebileceksiniz. Bu hafta kadın elemesi olacak sonra erkek elemesi olacak fakat daha sonraki zamanda kadın erkek düelloya çıkabilecek. Adaylar kadın veya erkek olabilecek. Oyunlarda kadın erkek mücadelesi de daha ilerki bir zamanda olacak. Düellolarla bu mücadeleyi seyredeceğiz daha sonra oyunlara da sayı azaldıkça yansıyabilir.

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 5

BAYRAK YARIŞMASINDA DEĞİŞİKLİK

Murat Ceylan artık bayrak yarışmasının olmayacağını söyledi. Ceylan, oyun sırasında 8’e geldiğinde başlayan bayrak yarışının olmayacağını ancak skor 11-11’e gelirse yarışmacıların bayrak mücadelesine çıkacağını ifade etti.

DOKUNULMAZLIKTA REKOR FARK

Survivor All Star’ın ilk dokunulmazlık oyununda benzeri görülmemiş rekor fark oluştu. Kırmızı takım 12-1’lik skorla Mavi takıma karşı galip geldi. Takım ödül olarak mantı yedi.

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 6

İLK ELEME ADAYI BERNA

Konseyde Mavi takımda adı en çok yazılarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Berna Canbeldek oldu. Berna, “Bekliyordum. Gerçekten diğer kızlarımıza bakarsak onlardan daha önce düelloya girmem gerektiğini ben de düşünüyorum. Ben düelloyu seviyorum. Gerçekten bir sahne gibi. Orada farklı bir Berna oluyorum” dedi.

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 7

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor’da ikinci dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kırmızı takım, 12-10’luk skorla Mavi takımı yendi.

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Survivor All Star'da iki eleme adayı aynı gün belli oldu! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı - Sayfa 8

İKİNCİ ELEME ADAYI

Mavi takımda konseyde adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Damla Can oldu. Damla, “Çok aslında söyleyecek bir şey yok. Kaybettik ve bunun bir şekilde cezasını çekiyor olmamız gerekiyor. 3 kadınız 2 dokunulmazlık kaybetmişiz, 1 tane daha kaybedersek zaten hepimiz potadayız.” ifadelerini kullandı.

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