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Sınırları zorladı! Marc Bartra’nın sevgilisinden çırılçıplak poz

Sınırları zorladı! Marc Bartra’nın sevgilisinden çırılçıplak poz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mayıs 2023 - 16:15

Trabzonspor’un defans oyuncusu Marc Bartra ile birliktelik yaşayan İspanyol model Jessica Goicoechea Instagram’da tamamen çıplak poz verdi.

Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 1

Instagram hesabını riske atan model fotoğrafta neredeyse vücudunun tamamını gösterdi.

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 2

Goicoechea, alt kısmını kapatan kayar panelli bir kapıda tamamen çıplak poz verirken, göğüs ucunu ise bantla kapattı.

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 3

BİKİNİ ÇEKİMİ İÇİN POZ VERİP BİKİNİ GİYMEDİ
Goicoechea, anlaşmalı olduğu Goi şirketinin bikini çekimi için poz vermesine rağmen bikini giymemesi takipçileri tarafından ironik olarak değerlendirildi.

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 4

“DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI OLARAK ADLANDIRILMIŞTI”
İspanyol model Goicoechea, daha önce paylaştığı bir diğer çıplak fotoğrafı sayesinde “dünyanın en seksi kadını” olarak adlandırılmıştı.

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 5

“MAYO NEREDE?”
Güzel modelin takipçileri fotoğrafa, “Fotoğrafta mayo nerede?” “Bu an kadar bir kapı çerçevesi olmayı hiç düşünmemiştim” “Ne inanılmaz bir kadın” “Gerçekten mükemmel bir şovsun” “Zavallı, kıyafet alacak parası yok ama çok seksi görünüyorsun” şeklinde yorumlar yaptı.

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 6

İşte o fotoğraf…

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 7

Öte yandan Goicoechea sosyal medya hesabından cesur fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 8
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 9
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 10
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 11
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 12
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 13
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 14
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 15
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 16
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 17
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 18
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 19
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 20
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 21
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 22
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 23
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 24
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 25
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 26
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 27
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 28
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 29
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 30
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 31
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 32
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 33
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 34
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Sınırları zorladı! Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz - Sayfa 35

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