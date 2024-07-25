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Sıcaklık çakılıyor: 14 kent için sarı kodlu uyarı!

Sıcaklık çakılıyor: 14 kent için sarı kodlu uyarı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2024 - 8:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. 14 il için de sarı kodlu uyarı verilirken sıcaklıklar ise 2 ila 4 derece azalacak ve şiddetli yağmur olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 25 Temmuz Perşembe hava durumu…

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