SAFİYE SOYMAN’DAN FAİK ÖZTÜRK’E OLAY SÖZLER!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, katıldığı bir programda uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Faik Öztürk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soyman, Öztürk’ün başarısında kendisinin büyük payı olduğunu belirterek, “Ben olmazsam Faik biter!” ifadelerini kullandı. Bu iddialı açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken, Öztürk’ten de yanıt gecikmedi.

SAFİYE SOYMAN: “FAİK’İ BEN YARATTIM”

Safiye Soyman, programda yaptığı konuşmada, “Faik’i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber ‘Faik’ oldu. Ben varsam Faik var!” sözleriyle Öztürk’ün tanınırlığını kendisine borçlu olduğunu dile getirdi.

Soyman’ın bu açıklamaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, birçok kişi Faik Öztürk’ün bu sözlere nasıl bir yanıt vereceğini merak etti.

FAİK ÖZTÜRK’TEN YANIT: “BEN ŞIMARIKLIK YAPMADIM”

Safiye Soyman’ın açıklamalarının ardından Faik Öztürk de konuya dair sessizliğini bozdu. Öztürk, Soyman sayesinde ünlendiğini kabul ederken, bu durumun kendisinde bir şımarıklık yaratmadığını belirtti.

Öztürk yaptığı açıklamada, “Safiye’nin söylediğine gelirsek de tabii ki sebep olan Safiye’nin medyatik ve şöhretli bir hanımefendi olmasıdır. Onun sayesinde tanındım ama bunun şımarıklığını hiç yaşamadım. Yolda kim görse boynuma sarılıyor. Ben normal halktan bir insanım.” dedi.

Ayrıca, 25 yıllık birlikteliklerinde Soyman’a hiçbir zaman saygısızlık yapmadığını ve onun değerini bildiğini vurgulayan Öztürk, “Benim Safiye Hanım’ın boynunu öne eğecek bir saygısızlığım olmadı. Söylediğim hiçbir kelimenin hakaret içermediğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA

Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Soyman’ın sözlerini destekleyerek, Faik Öztürk’ün gerçekten onun sayesinde tanındığını söylerken, bazıları ise Öztürk’ün kendi emeğiyle bir yerlere geldiğini savundu.

Soyman ve Öztürk’ün yıllardır süren birlikteliklerinin bu tür açıklamalardan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olurken, ikili arasındaki tatlı atışma magazin dünyasının gündemine oturdu.

SONUÇ

Safiye Soyman’ın “Ben olmazsam Faik biter” sözleri ve Faik Öztürk’ün yanıtı, magazin dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yıllardır birlikte olan ünlü çiftin açıklamaları, hayranları tarafından farklı yorumlarla karşılanırken, ikili arasında herhangi bir gerilim olup olmadığı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com