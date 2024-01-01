Reklam Kurulu tespit etti! ‘1 liralık daire’ ilanına ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik yaptığı incelemeler kapsamında, 1 liraya ve 20 bin liraya satılık ev ilanları verildiğini tespit etti. Tüketiciyi yanıltan bu ilanlara reklam durdurma cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı.

TRT Haber’de yer alan habere göre ilanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.

Geçtiğimiz aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti.

“Pes” dedirten ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.

Düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor.

Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.

“TÜKETİCİNİN ÖLÇÜLÜ HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Tıklama tuzağı olarak isimlendirdikleri bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, “Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu.” dedi.