Narin’in mezarını dekora çevirdiler, takipçi peşine düştüler

Narin Güran’ın (8) ölü bulunması sonrası gözaltına alınan baba Arif Güran, bir süre sonra serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra açıklamada bulunan baba “Kızımın acısını yaşayamıyorum. Kızımın mezarına gelip fenomenler fotoğraf çekiyor. Allah rızası için yapmayın” demişti. Narin’in mezarına giden bazı tiktok kullanıcıları, fon müziği eşliğinde fotoğraflar paylaşırken, milyonlarca görüntülenme aldı. “Şeğmuse Erbani” isimli bir kullanıcının 100 bin takipçisi varken, çektiği videoyla 1.2 milyon görüntülenme aldığı görüldü.

Takipçi için yapıyorlar

“Canlaryapı63” isimli 179 takipçili bir kullanıcı “Narin kızımız için dua okuduk” diyerek fotoğraf paylaşırken, video 698 bin görüntülenme aldı. “Gökhan_Kızıltaş _65_61” isimli 40 takipçili bir hesap da 316 bin görüntülenme alırken, pekçok kullanıcının mezara giderek videolar çektiği görüldü. “Amedim” isimli başka bir kullanıcı da profil resmini Narin’in mezarını ziyaret ettiği görüntü yaparak, 1.7 milyon görüntülenmeye ulaştığı görüldü. “Nedimkaya221” isimli kullanıcı ise Narin’in mezarında çektiği görüntüyle 500 bin üzeri görüntülenme aldı. “kralmemo.21xx” isimli bir kullanıcı ise Narin’in mezarına gelinlik bırakarak, su döktüğü anları paylaştı. Takipçi kazanmak için yapılan bu paylaşımlar “Narin’in mezarını içerik malzemesine dönüştürdünüz” diyerek baba Arif Güran dışında sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiye neden oldu.

CİNAYETTE ÜST AKIL İDDİASI

HABER MERKEZİ- Soruşturmayla ilgili her geçen gün yeni deliller ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayetle ilgili delilleri karartan ve aileyi yönlendiren bir şahsın üst akıl olduğu iddia edildi. Özel ekipler aileyi yönlendiren bu üst aklın peşine düştü. Şahsın delilleri yok etme, ifadeleri değiştirme, aynı ifadeleri tekrarlama, Narin’i cansız bedeninin nasıl yok edileceğine dair aileyi yönlendirdiği iddia ediliyor.

Yalan ifadeler

Narin Güran cinayeti Türkiye’nin gündemine otururken, 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine terlikler bırakıldı.