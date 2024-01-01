Narin’in mezarını dekora çevirdiler, takipçi peşine düştüler

Küçük Narin’in ölümü, sosyal medyada içerik malzemesi oldu. Narin’in mezarına giden bazı tiktok kullanıcıları, fon müziği eşliğinde fotoğraflar paylaşırken, dua ederek çiçek bıraktıkları videolar çektiler. Kullanıcıların videoları ise milyonlarca görüntülenme aldı.
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın (8) mezarına, Türkiye’nin dört bir yanından gelenler, dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor. Bazı ziyaretçiler de mezara yazdıkları notu ya da okul çantasını koyuyor. Narin’in kaybolmasından sonra canlı bulana veya yerini bildirene iki milyon lira ödül vereceğini açıklayan Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya da kabir ziyaretinde bulundu. Ancak durumu suistimal edenler de çok.
Narin Güran’ın (8) ölü bulunması sonrası gözaltına alınan baba Arif Güran, bir süre sonra serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra açıklamada bulunan baba “Kızımın acısını yaşayamıyorum. Kızımın mezarına gelip fenomenler fotoğraf çekiyor. Allah rızası için yapmayın” demişti. Narin’in mezarına giden bazı tiktok kullanıcıları, fon müziği eşliğinde fotoğraflar paylaşırken, milyonlarca görüntülenme aldı. “Şeğmuse Erbani” isimli bir kullanıcının 100 bin takipçisi varken, çektiği videoyla 1.2 milyon görüntülenme aldığı görüldü.
Takipçi için yapıyorlar
“Canlaryapı63” isimli 179 takipçili bir kullanıcı “Narin kızımız için dua okuduk” diyerek fotoğraf paylaşırken, video 698 bin görüntülenme aldı. “Gökhan_Kızıltaş _65_61” isimli 40 takipçili bir hesap da 316 bin görüntülenme alırken, pekçok kullanıcının mezara giderek videolar çektiği görüldü. “Amedim” isimli başka bir kullanıcı da profil resmini Narin’in mezarını ziyaret ettiği görüntü yaparak, 1.7 milyon görüntülenmeye ulaştığı görüldü. “Nedimkaya221” isimli kullanıcı ise Narin’in mezarında çektiği görüntüyle 500 bin üzeri görüntülenme aldı. “kralmemo.21xx” isimli bir kullanıcı ise Narin’in mezarına gelinlik bırakarak, su döktüğü anları paylaştı. Takipçi kazanmak için yapılan bu paylaşımlar “Narin’in mezarını içerik malzemesine dönüştürdünüz” diyerek baba Arif Güran dışında sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiye neden oldu.
CİNAYETTE ÜST AKIL İDDİASI
HABER MERKEZİ- Soruşturmayla ilgili her geçen gün yeni deliller ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayetle ilgili delilleri karartan ve aileyi yönlendiren bir şahsın üst akıl olduğu iddia edildi. Özel ekipler aileyi yönlendiren bu üst aklın peşine düştü. Şahsın delilleri yok etme, ifadeleri değiştirme, aynı ifadeleri tekrarlama, Narin’i cansız bedeninin nasıl yok edileceğine dair aileyi yönlendirdiği iddia ediliyor.
Yalan ifadeler
Narin Güran cinayeti Türkiye’nin gündemine otururken, 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine terlikler bırakıldı.
ANNEDEN DİŞ ÖLÇÜSÜ ALINDI
Narin Güran dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme ve iştirakten” cezaevinde bulunan Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran dün öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine getirildi. Anne Güran’dan diş ölçüsü alındığı öğrenilirken, alınan ölçünün Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı belirtildi.
AİLENİN DAVRANIŞLARI VE BEDEN DİLİ NE ANLATIYOR?
Anne Yüksel Güran: Çarpıcı bir detay var ki o da annenin yüzündeki ifadelerin renk vermeyen nötr biçimde seyretmesidir. Anneyle ilgili durumu özetleyecek olursak iki husus ön plana çıkıyor. Birincisi çok belli etmese de veya edemese de içindeki acı ikincisi ise böyle ağır ve acı süreçteki soğukkanlılığı.
Baba Arif Güran: Baba da standartlaşmış bir beden dili göze çarpıyor. Böyle acı verici durumlarda sergilenmesi kolay olmayan sakin bir beden dili sergiliyor. Babanın beden diline makro düzeyde odaklanıldığında genel bir çökkünlük kendini gösteriyor.
Amca Salim Güran: Amca cevap verebildiği sorulara cevap verirken söyleyecek bir şeyi olmadığı soruları da nötr bir şekilde geçiştirmektedir.
Ağabey Enes Güran: Enes’le ilgi ifadenin tamamı okunduğunda düzenli bir kronolojik akış ve olaya dair boşluk içermeyen bir dizilim bulunmaktadır. Bu dizilim masumiyeti veya soğukkanlılığı sergilemesi açısından üzerinde durulmayı gerektiriyor.
CİNAYET NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?
‘SAVCI DURUMU ÇÖZMÜŞTÜR’
Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ruşen Gültekin: İddianameyi yazacak savcı şu anda durumu çözmüştür. Katili şudur için iddianameyi beklememiz lazım. Bu dosyada iddianame 2 ay falan içinde düzenlenmiş olur.
‘Korkudan susuyorlar’
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer: Tutuklamalar mevcut delillere göre yapıldı,. Böyle olaylarda ‘güçlü aile’ ve hiyerarşik ilişkiler söz konusu olduğu için, insanlar susuyor. Bu susma aileye bağlılık veya korkudan olabilir.
Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: Aslına bakarsan katil belli. Hangi anlamda belli mahkeme heyeti açısından belli. Cesedi elinde tutan kimdi Nevzat Bahtiyar. Nevzat ben buraya gömdüm diyor, ceset kimdeyse sanık odur deriz biz.
‘Aile biliyor’
Kıdemli Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin: Köy halkının sessiz olmasının nedeni almış oldukları kültürel normlar. Kendilerini susmaya itiyor. Bunun haricinde ihbarcı olmama ele veren olmama o ailenin iç sorunu olarak görmesi haliyi susmaya itiyor. Katil kim olduğunu zanlıların ifade etmeyeceği belli. Kendi içlerinde karar almışlar. O çocuğun kim öldürdüğünü ailesi de yakınları da biliyor.
‘ASILSIZ İHBARLAR VE DİKKAT DAĞITICI EYLEMLER’
Narin Güran’ın tutuklu amcası Salim Güran’ın işçisi R.A., önceki gün savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.A’nın tutuklanma gerekçesinde, Narin’i arama çalışmalarının “hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı” tespiti yer aldı. Kararda, “Dosyadaki JASAT tutanağına göre, ‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmalarında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı” bilgisine yer verildi. –AA