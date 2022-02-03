PİTİRİK PUF HIRSIZ ÇOCUKLARI AFFETTİ

PİTİRİK PUF HIRSIZ ÇOCUKLARI AFFETTİ

Bir dönem dansçılık yapan simdi işe yaptığı şarkısıyla youtube ‘da büyük ilgi gören Pitirik puf iki yıl önce evine giren hırsızların çocuklar olduğunun mahkemede öğrenen pitirik çocuklara nasihatler ederek onları affetti

Sosyal medya fenomen olan Pitirik puf, Çocukların suçların olmadığının onlara hırsızlıklara iten nedenlerin olduğunun söyleyerek çocuklara hırsızlık çok kötü siz iş bulun çalışın bende elimde gelen yapacağının söyleyerek büyük beğeni topladı Youtube’da şarkısıyla gündem olan Pitirik yeni şarkılar geliyor diyerek instagram da yayınladığı fotoğrafları büyük beğeni topladı