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Herkesin aklındaki soruya böyle dedi: İndirin şu zamları

Herkesin aklındaki soruya böyle dedi: İndirin şu zamları
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21 Aralık 2021 - 16:05

Herkesin aklındaki soruya böyle dedi: İndirin şu zamları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TRT Haber’de döviz kurunun fiyatlar üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğunu belirti.

“Bütün bu spekülatif, manipülatif artışlar bir kenara konuldu ve böylece yeni bir döneme geçtik. Dolayısıyla buna bağlı olarak, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz” açıklamasını yapan Avdagiç, “Yani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Dolayısıyla ben buradan temsil ettiğim İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor” dedi.

“FİYATLAR GEÇİCİ DURUMLARLA BELİRLENMEMELİ”

Fiyatların stok maliyetleri ve diğer arızi durumlarla belirlenmemesini söyleyen Avdagiç, “Fiyatlar fiili, şu anda oluşan yeni döviz kuru seviyesi dikkate alınarak yeni fiyat seviyelerinin behemehal belirlenmesi ve bunların hızlı bir şekilde uygulanmaya konması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“FİYATLAMA SÜREÇLERİ BİR AN ÖNCE REALİZE EDİLMELİ”

Tedarik zinciri içindeki tüm aktörlerin bu yeni duruma hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini dile getiren Avdagiç, “Döviz kurundaki düşüşün etkin bir şekilde, son tüketiciye yansıması için talebimizi, beklentimizi ve açık çağrımızı burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türk iş dünyasında kaliteli çalışan, nitelikli çalışan çok sayıda firma var. İstanbul iş dünyasında bu konuda öncü bir şehirdir. Ticaretin önemli bir kısmının döndüğü yerdir. Dolayısıyla bu konuda da gerekli adımların çok seri bir şekilde atılacağı ve bunun neticelerinin ortaya çıkacağı ile ilgili inancımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul iş dünyasının fiyatlama süreçlerini bir an önce realize etmesi için açık çağrı yapıyorum.”

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“MALİYET ARTIŞI YAPAN TÜM ÜRÜNLERDE…”

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, kur artışlarının ardından maliyetlerin artışların bahane edilerek fiyatta ayarlamalar yapıldığını belirterek, “Yurt dışından ham madde ile ilgisi olmayan üreticiler bile bunu yapmıştır. Akaryakıttaki indirim tutarının örnek alınarak diğer kur girdileriyle maliyet artışı yapan tüm ürünlerde aynı hamleyi bekliyoruz. Tekstilde iplikten bekliyoruz. Çimento sektöründen bekliyoruz. Bu 84 milyon vatandaşın ortak isteğidir. Bunların geri gelmesi enflasyona katkı sağlayacaktır. 12 bin üyesi olan bir iş adamları derneğinin başkanı olarak bunu ilan etmek istiyorum” dedi.

 

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