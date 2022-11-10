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Pes dedirten hırsızlık! Evi soyan hırsızlar otomobili çalmak için geri dönmüş

Pes dedirten hırsızlık! Evi soyan hırsızlar otomobili çalmak için geri dönmüş
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10 Kasım 2022 - 16:53

Kadıköy’de bir apartmana girerek evde bulunan toplam 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan, ardından evde buldukları kontak anahtarı ile kapalı garajda duran otomobili çalan hırsızlardan biri yakalandı.

Pes dedirten hırsızlık! Evi soyan hırsızlar otomobili çalmak için geri dönmüş

Kadıköy, İçerenköy’de bir siteye giren hırsızlar, apartman kapısını açarak göbek kilitlerini kırdıkları iki daireden hırsızlık yaptı. Dairelerden toplam 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar evlerden birinde buldukları otomobil kontak anahtarı ile kapalı otoparka indi. Burada Onur Lokumcu’ya ait otomobili çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri binanın güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde önce geldikleri otomobili sitenin dışına park eden şüphelilerin, evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Daha sonra dışarı çıkan ve evde buldukları otomatik kapı açma kumandasını kullanarak, kendi araçlarıyla bir kez daha içeri giren hırsızların, bu kez otoparka yöneldikleri, kontak anahtarını buldukları otomobili de çalarak kaçtıkları görüldü.

 

Pes dedirten hırsızlık Evi soyan hırsızlar otomobili çalmak için geri dönmüş

 

“ÇALINAN OTOMOBİL BULUNDU BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kısa sürede çalınan otomobilin izini buldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli Serkan S.(25) gözaltına alınırken, çalınan otomobil de bulundu.

Otomobilini Asayiş Şube Müdürlüğünde teslim almaya gelen Serkan S. “Hırsızlar önce annemin evine girip benim otomobilin kontak anahtarını almış. Daha sonra dışarı çıkıp bir kez daha bu kez otomobili çalmak için tekrar içeri girmişler. Otomobilim 12 saat içinde bulundu. Polise teşekkür ediyorum. İnşallah diğer hırsızlarda yakalanır.” dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan Serkan S. adliyeye sevk edildi. Yetkililer firarda olan diğer hırsızların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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