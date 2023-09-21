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O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Eylül 2023 - 16:45

Kraliyet Akademisi’ndeki Marina Abramović sergisine girmek isteyenler iki çıplak modelin arasından sıkışarak geçiyor

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 1

Britanya’nın başkenti Londra’da Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki (Royal Academy of Arts) Sırp performans sanatçısı Marina Abramović sergisinin ziyaretçileri, sergiye girebilmek için iki çıplak modelin arasından sıkışarak geçiyor.

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 2

T24’ün aktardığına göre, Kraliyet Akademisi’nin sergilerden sorumlu başkanı Andrea Tarsia, iki çıplak sanatçının arasına girmenin, bileti olanları “çıplaklık ile cinsiyet, cinsellik ve arzu arasında bir yüzleşmeye” zorladığını söyledi.

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 3

Ayrıca sergide, çıplak sanatçıların arasına sıkışmaktan rahatsız olanlar için ayrı bir giriş de bulunuyor.

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 4

Bu eser, ilk kez 1977’de Abramović ve o zamanki Alman partneri Ulay tarafından sahnelenmiş; ikili, bir kapı aralığında birbirine yakın durarak ziyaretçileri aralarından geçmeye zorlamıştı.

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 5

Abramović, 255 yıllık tarihinde Kraliyet Akademisi’nin ana galerilerinde kişisel sergi açan ilk kadın sanatçı.

O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 6
O sergide çıplak mankenlerin arasından geçmek şart - Sayfa 7
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