Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.
Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.665.000,00 1.925,00
En Düşük 1.656.000,00 1.907,00
En Yüksek 1.700.000,00 1.972,85
Kapanış 1.685.000,00 1.907,00
Ağırlıklı Ortalama 1.679.946,18 1.926,50
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.670.258.620,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.593,72
Toplam İşlem Adedi 71