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Nusret, FIFA’nın Türk yöneticisini nasıl işinden etti?

Nusret, FIFA’nın Türk yöneticisini nasıl işinden etti?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2024 - 13:53

Nusr-Et’in sahibi, işletmeci Nusret Gökçe’nin, 2022 Dünya Kupası’ndaki Arjantin-Fransa finalinden sonra kupa töreninde sahaya girerek kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışılmıştı. Bu olayın ardından FIFA’nın Türk yöneticisi Ersan Gökay’ın işini kaybettiği ortaya çıktı…

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