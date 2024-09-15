Osimhen’den gece yarısı paylaşım geldi! ‘Dünyalara bedel’

Nijeryalı yıldız gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği ilgiden “Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel.” sözleriyle bahseden Osimhen çok çalışarak önemli başarılara imza atmak istediklerini ifade etti.

Victor Osimhen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Galatasaray Taraftarları,

Bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel.

Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız ve hedeflerimize ulaştığımızdan emin olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum.