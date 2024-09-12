Miss Turkey birincisi İdil Bligen kimin kızı çıktı?

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen 24 yaşındaki İdil Bilgen’in babasının Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu öğrenildi.
Eski Türkiye güzelleri Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk’in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024’te 20 finalist Türkiye’nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Gecenin sonunda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, 2024 yılının güzellik kraliçesi seçildi.
İdil Bilgen’in babası Levent Bilgen’in Ekim 2023’ten beri Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Bilgen, Ukrayna’ya atanmasından önce Abu Dabi Büyükelçisi (2014-2016) olarak görev yaptı. Öncesinde de New York Başkonsolosluğu (2011-2014) ve Toronto Kurucu Başkonsolosluğu (2009-2011) görevlerinde bulundu.
Levent Bilgen’in 2018 yılında ise eşi Ayşe Karahan Bilgen’i kaybettiği öğrenildi. Bilgen’in Metehan Bilgen adında bir kardeşi de bulunuyor.