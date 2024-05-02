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AK Parti’nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu

AK Parti’nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mayıs 2024 - 15:32

Sonuçları hala konuşulan tarihi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından şimdi de çarpıcı bir genel seçim anketi geldi. CHP’nin uzun süre sonra AK Parti’yi geride bırakarak birinci çıktığı seçime damgasını vuran bir diğer parti de Yeniden Refah Partisi olmuştu. Son seçim anketi göz önüne alındığında özellikle bir partide yaşanan yüksek oy artışı dikkat çekti.

AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 1

CHP’nin yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkması siyaset sahnesindeki dengelere de yansıdı

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 2

AK Parti yerel seçimler tarihindeki en düşük oyunu 31 Mart’ta aldı

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 3

Yöneylem’in genel seçim anketine göre AK Parti bu oranın da altına düşerken YRP ve DEM Parti de oy oranlarıyla ankete damgasını vurdu.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 4

DENGELERİ DEĞİŞTİREN SEÇİM
Kurulduğu 2002’den bu yana 5 yerel seçime giren AK Parti, en düşük oyunu son 31 Mart seçimlerinde aldı.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 5

Yüzde 35,56 oy oranıyla AK Parti ilk kez ikinci sıraya düştü. CHP ise yüzde 37,77 oy oranıyla 1977’den bu yana ilk kez yerel seçimde birinci konumuna yerleşti.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 6

Önümüzdeki 4 yılın seçimsiz geçmesi beklense de seçim anketleri gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 7

Son olarak Yöneylem Araştırma, 26 Nisan-29 Nisan aralığında 2 bin 222 kişiye “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa” hangi partiye oy vereceklerini sordu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ilgi çekti.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 8

CHP SIRASINI KORUYOR
Anket sonucunda CHP, 31 Mart yerel seçimlerine edindiği birincilik konumunu korumayı başardı. Ankete katılanların yüzde 34,1’i CHP’yi tercih etti.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 9

AK PARTİ’DE OY KAYBI
AK Parti’de gözlenen oy kaybı dikkatlerden kaçmadı. Seçimde yüzde 35,56 oranında oy alan AK Parti’yi ankete katılanların yüzde 30,9’u tercih etti.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 10

DEM PARTİ SEÇMENİ ANKETE İZ BIRAKTI
Son seçimde yüzde 5,70 oranında oy alarak 4. sıraya yerleşen DEM Parti, ankette oyunu yüzde 9,4’e yükseltti.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 11

YENİDEN REFAH’IN DA OYU MERAK EDİLİYORDU
31 Mart’ın en çok konuşulan partilerinden Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6 bandındaki oyunu ankette de korudu.

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AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu - Sayfa 12

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

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