Kütahya Civili’de deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Kütahya Civili’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.03’te yerin 5 km altında oldu.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda; Kütahya Civili’de 3. 5 büyüklüğünde deprem olurken, saat 09.03’te gerçekleştiği belirtildi. Deprem yerin 9.81 km altında meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Herhangi bir can kaybı ise yaşanmadığı yetkililer tarafından bildirildi.