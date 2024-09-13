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Kütahya Civili’de deprem

Kütahya Civili’de deprem
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 9:42

Kütahya Civili’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.03’te yerin 5 km altında oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Kütahya Civili’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.03’te yerin 5 km altında oldu.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda; Kütahya Civili’de 3. 5 büyüklüğünde deprem olurken, saat 09.03’te gerçekleştiği belirtildi. Deprem yerin 9.81 km altında meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Herhangi bir can kaybı ise yaşanmadığı yetkililer tarafından bildirildi.

 

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