81 ilde ruhsatsız silah operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ülke genelinde düzenlenen Mercek-25 operasyonunda 2 bin 459 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Bununla beraber yapılan operasyonlar sonucunda bin 596 ruhsatsız tabanca, 442 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 45 uzun namlulu tüfek 655 ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 738 silah ele geçirildi.

Yerlikaya operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, jandarma ekiplerini ve emniyet güçlerini tebrik etti.