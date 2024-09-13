81 ilde ruhsatsız silah operasyonu

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen Mercek-25 operasyonunda bin 596 silah yakalanırken 2 bin 459 kişi hakkında da işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ülke genelinde düzenlenen Mercek-25 operasyonunda 2 bin 459 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını aktardı.
Bununla beraber yapılan operasyonlar sonucunda bin 596 ruhsatsız tabanca, 442 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 45 uzun namlulu tüfek 655 ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 738 silah ele geçirildi.
Yerlikaya operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, jandarma ekiplerini ve emniyet güçlerini tebrik etti.