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81 ilde ruhsatsız silah operasyonu

81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 9:34

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen Mercek-25 operasyonunda bin 596 silah yakalanırken 2 bin 459 kişi hakkında da işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ülke genelinde düzenlenen Mercek-25 operasyonunda 2 bin 459 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Bununla beraber yapılan operasyonlar sonucunda bin 596 ruhsatsız tabanca, 442 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 45 uzun namlulu tüfek 655 ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 738 silah ele geçirildi.

Yerlikaya operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, jandarma ekiplerini ve emniyet güçlerini tebrik etti.

 

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