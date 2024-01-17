Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Küresel Piyasalar negatife döndü

Küresel Piyasalar negatife döndü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
17 Ocak 2024 - 9:55
Çin’den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve bunun ardından Fed’in faiz indirimine dair beklentilerin zayıflamasıyla birlikte küresel piyasalar negatife döndü.

Dünya genelinde merkez bankalarını mart ayı başından itibaren güvercin adımlarına başlayabileceği öngörülerinin zayıflaması küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki düşüşlerin bankanın bu yıl faiz oranlarının düşürülmesine düşündüreceğini ancak dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Waller’ın açıklamalarıyla faiz indirim tahminleri yüzde 64 seviyesine geriledi, tahvil piyasalarında ise satış baskısı güçlendi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06 aralığında yatay seyretti.

ABD’de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satış verileri bugün analistlerin gündeminde olacak. Bu verilerin varlık fiyatlarıyla ilgili sinyaller verecek.

Apple’ın Çin’deki iPhone hamlesinin ardından hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybetti. Boeing hisselerinde ise 737 Max 9 modeliyle ilgili soruşturma, şirketin notunu düşürdü, hisseler yüzde 8 geriledi.

AVRUPA

Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiOsmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Analistlerin gündeminde bugün Euro bölgesinde ve İngiltere’de açıklanan enflasyon verileri var. Avrupa Merkez Bankası ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BOE) gelecek dönem para politikalarına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceği belirtiliyor.

Para piyasalarında enflasyon verileri öncesi ECB’nin ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği ifade ediliyor.

ASYA

Küresel piyasalardaki negatif seyir yeni günde Asya’ya da taşınırken, Japonya’da zayıflayan Japon yeninin Japon ihracatçılarını desteklemeye devam edebileceği beklentisi Japon pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiOsmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!
Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildiKaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi
Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltıTerör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltı
Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldıTipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !